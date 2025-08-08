Trump: Ich werde in Kürze Putin treffen

Washington (dpa) - Sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin wird nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sehr bald stattfinden. «Ich werde mich in Kürze mit Präsident Putin treffen», sagte der Republikaner in Washington vor Journalisten. Der US-Präsident sagte nichts über den Ort und den Zeitpunkt. Zugleich stellte er in Aussicht, dass er sich noch am heutigen Freitag (Ortszeit) zum Ort äußern könnte.

Trump erwähnte außerdem - jedoch ohne genauer zu werden - mögliche Gebietsänderungen «zum Wohl beider Seiten». «Es ist sehr kompliziert.» Aber darüber werde man sprechen, sagte der US-Präsident.