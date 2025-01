Trump mit eigenem Krypto-Coin

Washington (dpa) - Donald Trump hat Unterstützung für Kryptowährungen versprochen - und kurz vor der Rückkehr ins Weiße Haus setzt er ein Zeichen mit einem eigenen «Meme Coin». «$TRUMP» basiert auf der Kryptowährungs-Plattform Solana und ist so etwas wie eine digitale Gedenkmünze, die gehandelt werden kann.

Und sie wird munter gehandelt. Trump stellte den Coin überraschend am Freitagabend auf seiner Online-Plattform Truth Social vor. Zum Sonntagmorgen stieg der Marktwert der «$TRUMP»-Coins auf rund 13 Milliarden Dollar.

Zunächst wurden 200 Millionen Einheiten herausgebracht, binnen drei Jahren sollen weitere 800 Millionen folgen. 80 Prozent der «$TRUMP»-Coins werden bei zwei mit der Trump Organisation verbandelten Firmen liegen: CIC Digital und Fight Fight Fight.

Der Name der letzteren und das Logo des Coins lehnen an die Szene nach dem Attentat auf Trump im Juli vergangenen Jahres an. Trump streckte die Faust aus und rief: «Fight! Fight! Fight!» (Kämpft! Kämpft! Kämpft!) Die beiden Firmen dürften zunächst am meisten profitieren, wenn der Krypto-Coin populär ist.

Auf der Website zu der Digital-Münze wird darauf verwiesen, dass sie nicht als Investitions-Objekt oder Wertpapier gedacht seien, sondern «als Ausdruck der Unterstützung der Ideale und Überzeugungen, die vom Symbol "$TRUMP" verkörpert werden». Trump hatte in den vergangenen Jahren unter anderem auch erfolgreich digitale Sammelkarten an seine Anhänger verkauft.