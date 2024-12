Trump trifft Prinz William in Paris

Paris (dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Rande der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre-Dame den britischen Thronfolger Prinz William getroffen. Die beiden kamen nach der offiziellen Notre-Dame-Zeremonie in der französischen Hauptstadt zu einem bilateralen Treffen in der Residenz des britischen Botschafters zusammen. «Er macht einen fantastischen Job», sagte Trump bei der Begrüßung vor Reportern über den 42-Jährigen. Der Termin galt auch als weiterer Schritt, den Sohn von König Charles III. als Staatsmann aufzubauen.

Trump wird eine Faszination für royalen Glanz und die britische Königsfamilie nachgesagt. Er hat sich wiederholt bewundernd über König Charles, dessen Ehefrau Königin Camilla und die Royals geäußert.

William wollte sich in Paris auch mit Jill Biden, der Ehefrau des scheidenden US-Präsidenten Joe Biden, treffen.