Trump und Putin steigen in gleichen Wagen

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 21:38

Erstmals seit Jahren treffen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wieder aufeinander. Gleich zu Beginn setzen sie ein Zeichen.

Treffen von Trump und Putin
Gipfeltreffen in Alaska

Anchorage (dpa) - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Alaska nach einem Handschlag gemeinsam in den gleichen Wagen gestiegen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie sie nach ihrer Begrüßung in eine schwarze Limousine mit US-Flagge einstiegen. Zuvor standen die beiden für einen Moment auf einer blauen Bühne, die mit «Alaska 2025» betitelt war. Journalisten hatten ihnen Fragen zugerufen, die aber unbeantwortet blieben.

