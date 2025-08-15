Navigation

Trump und Putin zum Gipfel in Alaska eingetroffen

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 21:19

Putin und Trump sind in Alaska gelandet. Sie wollen über den Ukraine-Krieg sprechen.

Vor dem Treffen von Trump und Putin
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Gipfel

Anchorage (dpa) - US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zu ihrem Gipfeltreffen in Alaska eingetroffen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie beide gleichzeitig in Anchorage aus ihren Flugzeugen stiegen und sich mit einem Handschlag begrüßten und über einen roten Teppich liefen.

Das Treffen in Alaska ist die erste persönliche Begegnung zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und Putin seit mehr als vier Jahren. Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille - die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger.

Das Treffen, das auf einem Militärstützpunkt in der Großstadt Anchorage stattfindet, könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit. 

Ein zunächst geplantes Einzelgespräch von Trump und Putin wurde überraschend durch ein Gespräch zu sechst ersetzt: Das Weiße Haus teilte mit, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandter Steve Witkoff würden dafür an Trumps Seite sitzend an den Verhandlungen teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:250815-930-913608/9
Vor dem Treffen von Trump und Putin
Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sein Flugzeug, kurz nachdem Trump aus seiner Maschine ausgestiegen war.© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Der russische Präsident Wladimir Putin verlässt sein Flugzeug, kurz nachdem Trump aus seiner Maschine ausgestiegen war.
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Weitere Meldungen

Trump und Putin steigen in gleichen Wagen

Politik Erstmals seit Jahren treffen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin wieder aufeinander. Gleich zu Beginn setzen sie ein Zeichen.

Treffen von Trump und Putin

Trump dringt erneut auf Ukraine-Waffenruhe

Politik Europa werde in einen Friedensprozess in der Ukraine eingebunden, sagt US-Präsident Trump kurz vor dem Gipfel mit Kremlchef Putin in Alaska. Und er nennt ein Ziel der Gespräche.

Vor dem Treffen von Trump und Putin

Selenskyj drängt auf Dreier-Treffen mit Trump und Putin

Politik US-Präsident Trump und Kremlchef Putin treffen sich, um vor allem über die Ukraine zu sprechen.

Trump Selenskyj Putin
skyline