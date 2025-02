Trump: USA und Russland reden in München über Ukraine

Washington/München (dpa) - Hochrangige Unterhändler aus den USA und Russland wollen sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump an diesem Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg treffen. «Russland wird mit unseren Leuten dabei sein», sagte Trump im Weißen Haus in Washington und fügte hinzu: «Die Ukraine ist übrigens auch eingeladen.» Wer genau aus welchem Land dabei sein werde, wisse er nicht. Aber es handle sich um «hochrangige Vertreter» der drei Länder, so der US-Präsident.

Trump hatte am Vortag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Beide seien daran interessiert, Frieden zu schließen, sagte Trump. Er vertraue Putin dahingehend auch.