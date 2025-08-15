Navigation

Trump vor Gipfel mit Putin: Kiew wird selbst entscheiden

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 15:03

Die Sorge in Europa und Kiew ist groß, dass Trump und Putin bei ihrem Treffen in Alaska Absprachen über die Ukraine treffen, ohne das Land einzubeziehen. Dem stellt sich der US-Präsident entgegen.

Vor dem Treffen von Trump und Putin
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Historische Gespräche

Washington/Anchorage (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, dass er mit Kremlchef Wladimir Putin keine Vereinbarungen ohne Einbezug der Ukraine treffen wird. Zwar werde er mit Putin bei dem weltweit beachteten Treffen in Alaska am Abend mitteleuropäischer Sommerzeit auch über den «Austausch» von Gebieten in der Ukraine reden, doch keine Entscheidungen treffen: «Ich muss die Ukraine die Entscheidung treffen lassen, und ich denke, sie wird eine vernünftige Entscheidung treffen. Ich bin aber nicht hier, um für die Ukraine zu verhandeln», sagte Trump vor Reportern in der Air Force One. Trump beschrieb seine Rolle darin, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.

Zudem betonte Trump seine Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten in der Ukraine-Frage. Putin bezeichnete er unterdessen als «klugen Kerl» - ein solcher sei er aber ebenfalls. «Es herrscht auf beiden Seiten großer Respekt», so Trump, der betonte, dass Putin zahlreiche Wirtschaftsbosse aus Russland mitbringe und großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit den USA habe. Falls Putin aber keinen Frieden in der Ukraine anstrebe, drohte der US-Präsident mit schweren wirtschaftlichen Konsequenzen für Moskau.

© dpa-infocom, dpa:250815-930-913608/5

Weitere Meldungen

Umfrage: Mehrheit erwartet keinen Ukraine-Einsatz von Trump

Politik In den USA empfängt Trump Kremlchef Putin, der seit Jahren einen Krieg gegen die Ukraine führt.

Donald Trump und Wladimir Putin

«We stand with Ukraine» - Protest in Alaska vor Gipfel

Politik Seit Trumps Amtsantritt gab es immer wieder Protest gegen seine Politik. Das geplante Treffen mit Putin in Alaska sorgt zusätzlich für Zündstoff.

Vor dem Treffen von Trump und Putin

Anchorage in Alaska: Was ist das für ein Ort?

Politik Eine Stadt in Alaska wird etwas überraschend zum Schauplatz eines politischen Spitzentreffens. Trump will hier - im hohen Norden der USA - Putin empfangen.

Vor dem Treffen von Trump und Putin - Anchorage
skyline