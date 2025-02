Trump will Reiche mit «Gold Card» in die USA locken

Washington (dpa) - Die US-Regierung will nach Angaben von Präsident Donald Trump die Möglichkeit schaffen, ein als «Gold Card» bezeichnetes Visum für unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten zu erwerben. Der Erwerb könnte fünf Millionen Dollar kosten, sagte Trump im Weißen Haus. «Eine Menge Leute wollen in dieses Land, und sie sind in der Lage zu arbeiten und Arbeitsplätze zu schaffen und Unternehmen aufzubauen und Steuern zu zahlen, all solche Dinge.»

Auf die Frage, ob das auch für russische Oligarchen gelte, antwortete Trump, das sei «wahrscheinlich» - er könne sich durchaus vorstellen, dass Oligarchen unter den Interessenten sind. Er kenne da «viele nette Leute».

Das Programm soll seinen Worten zufolge in etwa zwei Wochen beginnen.