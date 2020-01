Trump: Wollen militärische Stärke nicht zum Einsatz bringen

In der Nacht schlagen Raketen auf Militärstützpunkten der Amerikaner im Irak ein. Am Tag danach macht Präsident Trump klar: Er will vorerst nicht mit militärischen Mitteln reagieren, aber doch Druck auf Teheran machen.

© Alex Brandon (dpa)