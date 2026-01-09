© Ariana Cubillos/AP/dpa
Trump nennt unter anderem die Freilassung politischer Gefangener als Grund für eine mögliche Entspannung zwischen den Ländern. (Archivbild)
Trump: Zweiter US-Angriff auf Venezuela abgesagt
Ein zweiter Angriff auf Venezuela ist laut US-Präsident Donald Trump vorerst abgesagt. Als Gründe nannte er auf seiner Onlineplattform Truth Social unter anderem die Freilassung von politischen Gefangenen in dem südamerikanischen Land und die gute Zusammenarbeit der beiden Länder unter anderem bei der Öl- und Gasinfrastruktur.
Veröffentlicht: Freitag, 09.01.2026 09:54
© dpa-infocom, dpa:260109-930-519584/1
