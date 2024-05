Tuchel: Noch keine Entscheidung über nächsten Trainer-Job

München (dpa) - Thomas Tuchel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft als Trainer nach seiner in einer Woche endenden Zeit beim FC Bayern München getroffen. Das werde «in den nächsten Wochen in aller Ruhe» geschehen, sagte der 50-Jährige. Für ihn steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg das letzte Heimspiel als Trainer des in dieser Saison erstmals seit 2012 komplett titellos gebliebenen Rekordmeisters an.

Über seine emotionale Erwartungshaltung an seinen letzten Arbeitstag als Bayern-Coach in der Allianz Arena konnte Tuchel immer noch unter dem Eindruck des schmerzhaften Champions-League-Dramas in Madrid mit dem verpassten Einzug ins Wembley-Finale gegen Borussia Dortmund nur wenig sagen.

Eine große Verabschiedung mit Präsenten vor dem Anpfiff erwartet Tuchel eher nicht. «Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen zu übergeben», sagte er. «Natürlich bin ich persönlich nicht zufrieden. Ich habe bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Ich habe mein Bestes gegeben.»

Nach dem allerletzten Spiel mit Bayern in einer Woche bei der TSG Hoffenheim will Tuchel dann seine persönliche Zukunftsplanung vorantreiben. Wohin geht's? Wieder weg aus Deutschland? Zurück nach England, wo er 2021 mit dem FC Chelsea die Champions League gewinnen konnte? «Ich habe keine Ahnung. Ich werde das in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant hier, aber seit Februar ist die Sache klar», schilderte Tuchel und versicherte: «Es gab bislang keine Gespräche mit anderen Clubs, weil die Aufgabe hier allumfassend war. Es gibt keine Tendenz und keine Entscheidung in keine Richtung.»