Türkei mit Kuntz: Nach Sieg gegen Gibraltar mit WM-Chance

WM-Qualifikation

Die Gastgeber fertigten den punktlosen Außenseiter in Istanbul mit 6:0 (3:0) ab. Weil parallel dazu Norwegen ohne BVB-Superstar Erling Haaland gegen Lettland nur zu einem torlosen Remis kam, dürfte es am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) zu einem finalen Fernduell der punktgleichen Türken und Norweger (beide 18) um Platz zwei in der Gruppe G kommen.

Durch den überraschenden Punktverlust der Skandinavier können die Niederlande mit einem Sieg im Abendspiel in Montenegro bereits den Gruppensieg und die WM-Teilnahme perfekt machen. Oranje wäre mit dann 22 Punkten nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Beim Kuntz-Debüt musste sich die Türkei noch mit einem 1:1 gegen Norwegen begnügen; gegen Lettland gewannen sie in der neunten Minute der hitzigen Nachspielzeit durch einen Strafstoß mit 2:1.

© dpa-infocom, dpa:211113-99-987038/2