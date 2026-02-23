Anzeige
Turbo schnappt zu
Polizeihund Turbo hat in der letzten Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Passiert ist das Ganze nach einem Einbruch in ein Gemeindehaus in der Rheinstraße. Verdächtig ist ein 24-Jähriger. 

Veröffentlicht: Montag, 23.02.2026 13:30

Ein Anwohner hatte gegen 0 Uhr 30 verdächtige Geräusche, Licht und eine auffällige Person gemeldet. Die habe zudem auch noch dunkle Kleidung getragen. Vor Ort fanden die Beamten ein eingeschlagenes Fenster und durchsuchte Räume vor. Ein Mann flüchtete über einen Zaun. Wenig später entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Verdächtigen. Diensthund Turbo fasste den 24-Jährigen schließlich. Er wurde unverletzt festgenommen. Gegen ihn wird jetzt weiter ermittelt. Der Vorwurf: besonders schwerer Diebstahl.

