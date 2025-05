Turn-Held Toba beendet Karriere mit EM-Silber

Leipzig (dpa) - Turn-Held Andreas Toba hat seine Karriere mit der Silbermedaille bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig beendet. Unter dem Jubel der 5.500 Zuschauer in der ausverkauften Arena zeigte der 34-Jährige am Reck noch einmal seine Klasse und wurde mit 14,000 Punkten belohnt. Nachdem der Hannoveraner zum Schluss seiner Übung in den Stand geturnt hatte, gab es Standing Ovations von den Rängen.

Für Toba war es das zweite EM-Silber am Reck nach 2021 in Basel. Besser als er war in Leipzig nur der Litauer Robert Tvorogal (14,300). Dritter wurde Anthony Mansard aus Frankreich (13,966).

Neuer Job als Trainer

Toba hatte vor der Heim-EM angekündigt, in Leipzig seine internationale Karriere zu beenden. Der 34-Jährige hatte sich mit 13,566 Punkten für den Endkampf an seinem Lieblingsgerät qualifiziert und damit das Ende seiner Laufbahn noch um ein paar Tage verschoben. «Ich freue mich so, so, so sehr für ihn, dass er die Chance hat, sein Karriereende auf dem Podium, letztes Gerät, Spotlight, in einer vollen Halle zu genießen», hatte Teamkollege Nils Dunkel gesagt.

Schon an diesem Sonntag tritt Toba dann offiziell seine Stelle als Landestrainer in Hannover an und will nur noch in der Bundesliga turnen, wenn es sein neuer Job zulässt.

Von Tobas vier Olympia-Teilnahmen bleibt insbesondere die 2016 in Rio de Janeiro unvergessen, als er mit einem Kreuzbandriss noch in der Team-Qualifikation am Pauschenpferd turnte. Dadurch wurde er als «Hero de Janeiro» auch weit über die Turn-Welt hinaus berühmt.

Beifall beim lockeren Einturnen

Schon beim lockeren Einturnen am Wettkampfgerät in der Messehalle 1 rund vier Stunden vor dem scharfen Start gab es Beifall von den Rängen für Toba. «Vielleicht klappt's ja auch mit dem Treppchen», sagte die frühere Spitzenturnerin Kim Bui, die nach Bronze mit der Mannschaft bei den Heim-EM 2022 in München zurückgetreten war.