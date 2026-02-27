TuS Volmetal wächst weiter

Der Verein verzeichnet seit zwei Jahren einen erfreulichen Mitgliederzuwachs. Von knapp 500 Mitgliedern ist der Verein inzwischen auf rund 620 angewachsen. Dieser positive Trend zeigt, dass das kontinuierlich erweitertes Sport- und Freizeitangebot in der Region großen Anklang findet.

Mittlerweile wird ein breites Spektrum an Aktivitäten wie Handball, Volleyball, Turnen, Wassersport, Yoga, Kinderturnen und Darts angeboten.

Besonders attraktiv sei zudem die Hallenkapazität in Rummenohl, so der Verein. Voll ausgelastet ist sie jedoch nicht, sodass interessierte Gruppen oder Initiativen beim Verein melden können - sei es für die Anmietung der Halle oder zur Gründung neuer Abteilungen. Kontaktanfragen können an info@tus-volmetal.de gesendet werden.

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird der Ausbau des Platzes in Rummenohl sein. Geplant sind neue Sitzgelegenheiten, eine attraktive Bepflanzung sowie Boulebahnen. Damit entsteht ein neuer, lebendiger Treffpunkt im Hagener Süden, der Menschen jeden Alters zusammenbringen soll.