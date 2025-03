TV-Koch Steffen Henssler erstmals bei Sat.1-Show «The Taste»

Hamburg (dpa) - TV-Koch Steffen Henssler wird bald erstmals in der Sat.1-Show «The Taste» Juror sein. Gemeinsam mit Elif Oskan, Alexander Herrmann und Tim Raue macht der Hamburger in der 14. Staffel der Show mit dem Löffel mit. Oskan hat - als Gastjurorin - schon mehrfach ihre Koch- und Patisserie-Expertise abgegeben. Die Ausstrahlung der Staffel ist im Herbst geplant.

«Darauf freue ich mich riesig», wurde Henssler zitiert. «Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um bei meiner "The Taste"-Premiere zu gewinnen!»

Die bekannten «The Taste»-Gesichter Frank Rosin und Alex Kumptner werden auch wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein, allerdings etwas später. Für 2026 dreht Sat.1 mit ihnen sowie Herrmann und Raue eine Promi-Edition von «The Taste».