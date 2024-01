TV-Quoten: Passau-Krimi knapp vor «Bergdoktor»

Der «Krimi aus Passau» hat sich am Donnerstagabend in der Gunst der Zuschauer recht knapp gegen den «Bergdoktor» durchgesetzt. 5,84 Millionen (22,5 Prozent) verfolgten im Ersten ab 20.15 Uhr den neuen Fall «Zeit zu beten». Im Zweiten schauten sich 5,41 Millionen (20,9 Prozent) die jüngsten Abenteuer von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) an. RTL hatte das Reality-Special «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz» im Programm - dafür interessierten sich 2,29 Millionen (9,1 Prozent).

© Bernd Schuller/BR/ARD Degeto/Hager Moss Film/dpa