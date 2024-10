TV-Schauspieler Michael Gaedt bei Autobahn-Unfall verletzt

Ludwigsburg (dpa) - Der aus der ZDF-Vorabendserie «SOKO Stuttgart» bekannte Schauspieler Michael Gaedt ist bei einem Autobahnunfall verletzt worden. Der 67-Jährige wollte laut Polizei am Mittwochmittag auf der A81 nahe Ludwigsburg einen Sattelschlepper überholen. Vermutlich wegen eines heranfahrenden Autos zog Gaedt mit seinem Transporter wieder zurück auf die rechte Spur.

In diesem Moment bremste den Angaben zufolge der 23 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers ab und der Transporter krachte in den Auflieger. Gaedt wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über mögliche Verletzungen gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft. In einem «Bild»-Bericht ist von schweren Prellungen die Rede.

Fahrerkabine vollkommen zerstört

Der «Bild»-Zeitung sagte der Schauspieler und Musiker außerdem: «Als ich auf der Autobahn aus dem Transporter stieg, haben alle geschaut, ob ich hinten schon die Engelsflügel dran habe. Es war wie eine Wiedergeburt.» Er führte fort: «Es ist unfassbar, dass der Unfall so glimpflich abging und außer mir niemand verletzt wurde.»

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ungefähr 70.000 Euro, der Verkehr in Fahrtrichtung Heilbronn staute sich zeitweise auf 15 Kilometern. Der Transporter wurde abgeschleppt. Auf Unfallbildern ist die Fahrerkabine fast vollkommen zerstört. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde außerdem ein weiteres Auto beschädigt. Auch die «Stuttgarter Nachrichten» und andere Medien berichteten.

Michael Gaedt verkörpert seit 2009 die Rolle des Autohändlers und Kfz-Mechanikers Karl-Heinz «Schrotti» Schrothmann in der «SOKO Stuttgart». Das TV-Publikum kennt ihn auch von Auftritten in der TV-Serie «Die Fallers» und im «Tatort»-Krimi. Bis 2016 stand Gaedt zudem als Mitglied der schwäbischen Kleinkunstgruppe «Die kleine Tierschau» auf der Bühne.