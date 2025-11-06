TV-Star Michael Schanze nimmt 100 Kilo ab: Wie wirken Abnehmspritzen wie Ozempic?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Übelkeit und Erbrechen. Es gibt zudem das sogenannte "Ozempic-Face" - eingefallene und schlaffe Gesichtshaut, weil man Muskelmasse verliert. Der Diabetologe Prof. Stephan Martin von der Uni Düsseldorf warnt: "Und wenn man dann durch diese extreme Gewichtsabnahme sehr viel Muskelmasse verliert und man hört auf zu spritzen, geht das Gewicht wieder hoch. Aber dann geht nicht das Gewicht hoch mit Muskelmasse und Fettmasse, sondern dann steigt nur die Fettmasse an."