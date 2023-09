U2 eröffnen spektakuläre Konzert-Kugel in Las Vegas

Las Vegas (dpa) - Die irische Rockband U2 eröffnet mit einer Konzertreihe eine neue, spektakuläre Eventhalle in Las Vegas. Bis Dezember werden U2 an 25 Abenden dreimal die Woche dort spielen. Das erste Konzert ist Freitagabend geplant. Mit auf der Setlist, die von Songs des «Achtung Baby»-Albums (1991) geprägt ist, wird auch die am Freitag erschienene neue Single «Atomic City» sein – eine Anspielung auf den alten Spitznamen der Glitzer-Oase in Nevada.

Nicht dabei sein wird Schlagzeuger Larry Mullen, der sich von einigen Operationen erholen muss und vom Niederländer Bram van den Berg vertreten wird.

Die riesige kugelförmige Halle namens MSG Sphere, in der 18.600 Zuschauer Platz haben, ist von innen wie außen mit LED-Leinwänden umspannt. Es ist der größte LED-Bildschirm der Welt, unter dem die Mitglieder von U2 ihre Rock-Hymnen zelebrieren werden. «Wenn man Außenaufnahmen mit einer so hohen Auflösung um sich herum sieht, hat man den Eindruck, das Gebäude wäre verschwunden», sagte Bono dem US-Fernsehsender CBS. Egal, wo man sitze: «Selbst wenn Bono von der Bühne aus spricht, wirkt es, als stünde er neben einem», sagt Willie Williams, langjähriger Stage Designer bei U2, dem US-Magazin «Wallpaper».

Schon bei früheren Tourneen haben Bono (63) und seine Kollegen immer wieder technologische Grenzen aufgebrochen und Superlative für sich genutzt – bei der Zoo TV Tournee (1992 bis 1993) hingen etwa erstmals riesige Fernseher und Trabis über der Bühne.