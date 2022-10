U21 trifft bei EM auf England, Tschechien und Israel

Bukarest (dpa) - Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo bestreitet ihre Vorrunden-Spiele damit in Georgien. Das ergab die Auslosung in Bukarest. Die jeweils zwei besten Teams der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale des Turniers ein. Die EM-Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 in Georgien und Rumänien statt.

Für den deutschen Fußball-Nachwuchs geht es dann auch um das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Neben Gastgeber Frankreich qualifizieren sich die drei besten Nationen. Die deutsche Auswahl gilt nach ihren Titelgewinnen 2017 und 2021 sowie der Final-Teilnahme 2019 unter Ex-Coach Stefan Kuntz erneut als Mitfavorit. Zuletzt hatte das Team aber Testspiele gegen die Top-Nationen England und Frankreich knapp verloren.