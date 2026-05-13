Ube statt Matcha: Die schönsten Rezeptideen für den Food-Trend 2026
Matcha bekommt Konkurrenz: 2026 steht mit Ube eine Zutat im Fokus, die nicht nur durch ihre leuchtend violette Farbe auffällt, sondern auch kulinarisch vielseitig einsetzbar ist. Ob in Drinks, Desserts oder Gebäck - Ube bringt Abwechslung in moderne Rezeptideen und verleiht klassischen Kreationen einen neuen, trendigen Dreh.
Veröffentlicht: Mittwoch, 13.05.2026 15:34
Was ist Ube überhaupt?
Ube ist eine violette Yamswurzel, die vor allem aus der philippinischen Küche bekannt ist. Dort wird sie seit langem für Süßspeisen, Eis, Kuchen, Gebäck und cremige Desserts verwendet. Typisch für Ube ist die intensive lila Farbe, die Speisen eine besondere Optik verleiht und sie sofort zum Hingucker macht.
Auch geschmacklich hebt sich Ube von anderen Trendzutaten ab. Die Knolle schmeckt mild, leicht süßlich und erinnert je nach Zubereitung an Vanille, Nuss oder weiße Schokolade. Gerade diese feine, angenehme Note macht Ube so vielseitig einsetzbar - von cremigen Getränken bis hin zu aufwendigeren Dessertkreationen.
Warum Ube 2026 so im Trend liegt
Dass Ube aktuell als möglicher Nachfolger von Matcha gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Die Zutat verbindet mehrere Eigenschaften, die moderne Food-Trends ausmachen: Sie ist optisch auffällig, kulinarisch vielseitig und bringt gleichzeitig einen Hauch Internationalität in die Küche.
Hinzu kommt der starke visuelle Effekt. In sozialen Netzwerken funktionieren farbintensive Speisen besonders gut, und Ube liefert genau diese Ästhetik. Lila Latte, violette Kuchencremes oder zart gefärbte Pancakes wirken modern, hochwertig und außergewöhnlich, ohne kompliziert zu sein.
Ein weiterer Vorteil: Ube lässt sich in viele bekannte Rezepte integrieren. Wer gern backt oder neue Desserts ausprobiert, muss nicht komplett umdenken, sondern kann Klassiker mit Ube neu interpretieren. Genau das macht die Zutat auch für Redaktionen, Food-Blogs, Cafés und Marken so interessant.
Cake Towel mit Ube
Koreanischer „Towel Cake” - No Bake Cake in der Trendfarbe 2026
Zutaten
Für den Teig
- 3 Eier
- 30 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 150 g Mehl
- 400 g Milch (3,5 % Fett)
- 50 g geschmolzene Butter + etwas mehr für die Pfanne
- 1 gute Prise Salz
- 2-3 EL Ube-Pulver
Für die Füllung und Dekoration
- 1 große Portion Pudding, kalt
- 500 g Mascarpone, kalt
- 1 TL Vanillepaste
- 2-3 EL Ube-Pulver
Zubereitung
- Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz verrühren, ohne die Eier zu stark aufzuschlagen.
- Das Mehl hineinsieben und zunächst mit einem kleinen Schluck Milch glatt rühren.
- Anschließend die restliche Milch und die geschmolzene Butter unterrühren.
- Ube-Pulver in den Teig einarbeiten, bis eine gleichmäßige violette Farbe entsteht.
- Den Teig durch ein Sieb gießen und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Vor dem Ausbacken noch einmal gut umrühren.
- Eine möglichst beschichtete Pfanne (ca. 25 cm Durchmesser) mit etwas Butter einfetten.
- Jeweils etwas Teig in die Pfanne geben, durch Schwenken dünn verteilen und die Crêpes bei mittlerer Hitze von beiden Seiten ausbacken.
- Die fertigen Crêpes auf einem Teller abkühlen lassen und dabei abdecken. So fortfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.
Für die Füllung
- Den komplett kalten Pudding auf höchster Stufe etwa 30 Sekunden cremig aufschlagen.
- In einer zweiten Schüssel Mascarpone, Vanillepaste und 1 EL vom Pudding glatt rühren.
- Restlichen Pudding unterheben und alles zu einer cremigen Masse verrühren.
- Ube-Pulver unter die Creme rühren, bis eine feine lila Ube-Creme entsteht.
- Etwa 3-4 gute Esslöffel der Creme für die spätere Dekoration luftdicht verpackt kaltstellen.
Zusammensetzen
- Die Crêpes in 2 Reihen längs aneinanderlegen, sodass sie sich leicht überlappen.
- Die Crêpes gleichmäßig mit der Ube-Creme bestreichen.
- Alles von der kurzen Seite her so eng wie möglich aufrollen.
- Den Kuchen fest in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 2 Stunden kaltstellen.
- Nach Belieben mit weißer Schokolade, Kokoschips oder etwas Obst dekorieren.
Ube in Drinks und Desserts
Nicht nur Kuchen und Gebäck profitieren von Ube. Auch in Getränken und cremigen Desserts zeigt die Knolle ihr Potenzial. Vor allem der Ube Latte gilt schon jetzt als einer der wichtigsten Trend-Drinks für 2026. Er kombiniert die sanfte Süße von Ube mit Milch oder Pflanzendrink und bringt eine besonders ansprechende Farbe ins Glas.
Ube Latte
Zutaten
1-2 TL Ube-Pulver
150 ml heiße Milch oder Pflanzendrink
1 TL Ahornsirup oder Zucker nach Geschmack
optional: Milchschaum
Zubereitung
Ube-Pulver mit etwas heißer Milch glatt rühren. Die restliche Milch erhitzen und dazugeben. Nach Belieben süßen und mit Milchschaum servieren. Für eine Iced-Version einfach über Eiswürfel gießen.
Ube Kaffee
Zutaten
1 Espresso oder 100 ml starker Kaffee
1 TL Ube-Pulver
150 ml Milch oder Pflanzendrink
1 TL Zucker oder Vanillesirup
Eiswürfel nach Belieben
Zubereitung
Ube mit etwas warmer Milch glatt verrühren. Espresso oder Kaffee zubereiten und mit der restlichen Milch zur Ube-Mischung geben. Nach Wunsch süßen und heiß servieren oder auf Eis als Iced Ube Coffee genießen.
Ube-Lychee-Limo
Zutaten
1 TL Ube-Pulver
100 ml Lychee-Saft
150 ml Mineralwasser oder Soda
1-2 TL Limettensaft
Eiswürfel
optional: Lychees zur Dekoration
Zubereitung
Ube mit etwas Lychee-Saft glatt rühren. Mit dem restlichen Saft, Limettensaft und Eiswürfeln in ein Glas geben. Mit Mineralwasser auffüllen und vorsichtig umrühren. Nach Belieben mit Lychees oder einer Limettenscheibe dekorieren.