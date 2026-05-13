Ube statt Matcha: Die schönsten Rezeptideen für den Food-Trend 2026

Ube ist eine violette Yamswurzel, die vor allem aus der philippinischen Küche bekannt ist. Dort wird sie seit langem für Süßspeisen, Eis, Kuchen, Gebäck und cremige Desserts verwendet. Typisch für Ube ist die intensive lila Farbe, die Speisen eine besondere Optik verleiht und sie sofort zum Hingucker macht.

Auch geschmacklich hebt sich Ube von anderen Trendzutaten ab. Die Knolle schmeckt mild, leicht süßlich und erinnert je nach Zubereitung an Vanille, Nuss oder weiße Schokolade. Gerade diese feine, angenehme Note macht Ube so vielseitig einsetzbar - von cremigen Getränken bis hin zu aufwendigeren Dessertkreationen.