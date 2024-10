«Udo 90» unter den Top-Titeln der Album-Charts

Baden-Baden (dpa) - Udo Jürgens ist zehn Jahre nach seinem Tod zurück in den Album-Charts. Die Jubiläumsbox «Udo 90», die zum 90. Geburtstag des Ende 2014 gestorbenen Komponisten und Sängers veröffentlicht worden ist und auch das wiederentdeckte Lied «Als ich fortging» enthält, hat den dritten Platz in den deutschen Album-Charts erobert.

Davor stehen nur die ebenfalls neu platzierten Alben «1331» der Rockband Weimar und auf Platz zwei die gerade mit einer Doku von Charly Hübner geehrte Band Element Of Crime («Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin»), wie GfK Entertainment am Freitag als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.

In den Single-Charts toppen Linkin Park bereits zum vierten Mal in Folge die Liste mit dem Hit «The Emptiness Machine». «Doch das ist noch längst nicht alles: "Heavy Is The Crown", die zweite Auskopplung aus dem kommenden Album "From Zero", springt von Platz 25 auf vier und macht den Doppelerfolg der US-Rocker komplett», wie GfK Entertainment in Baden-Baden berichtet.

Shirin David steht mit dem Sommerhit «Bauch Beine Po» nach wie vor auf dem zweiten Platz, als höchster Neueinsteiger erobert der nach dem französischen Fußballspieler benannte Rapper Lacazette mit dem Lied «LID» die dritte Position. Von der Drei auf die Fünf fällt «Wunder» von Ayliva & Apache 207.