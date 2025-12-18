© sdecoret - stock.adobe.com
Über Weihnachten ist nicht nur Harmonie
Häusliche Gewalt gibt es auch an Weihnachten. Das sagt das runde Tisch gegen häusliche Gewalt in Hagen und bittet um Achtsamkeit. Für viele Betroffene bedeuten die Feiertage mehr Stress, mehr Isolation, mehr Kontrolle und mehr Konflikte.
Nur in wenigen Fällen sind betroffene Frauen rechtzeitig in der Lage, sich selbst Hilfe zu holen. Kommt Unterstützung zu spät, kann die Gewalt auch bis zur Tötung eskalieren. Deswegen der Apell: Guck hin, sprecht Betroffene an oder holt professionelle Hilfe. Unterstützung gibt es bei der Polizei oder auch beim Hilfstelefon gegen Gewalt an Frauen.
Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen: 116016
