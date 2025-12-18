Über Weihnachten ist nicht nur Harmonie

Nur in wenigen Fällen sind betroffene Frauen rechtzeitig in der Lage, sich selbst Hilfe zu holen. Kommt Unterstützung zu spät, kann die Gewalt auch bis zur Tötung eskalieren. Deswegen der Apell: Guck hin, sprecht Betroffene an oder holt professionelle Hilfe. Unterstützung gibt es bei der Polizei oder auch beim Hilfstelefon gegen Gewalt an Frauen.

Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen: 116016