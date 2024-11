Überraschung für «WaPo Bodensee»-Star Tim Wilde

Berlin (dpa) - Schauspieler Tim Wilde wird als Star der ARD-Vorabendserie «WaPo Bodensee» im Alltag oft angesprochen, er hat dabei aber kürzlich auch eine Überraschung erlebt. «Es vergeht kein Tag, wo ich nicht mehrfach auf die Serie angesprochen werde», sagte der 58-Jährige, der gerade in seiner Heimatstadt Stralsund Urlaub macht, in einem PR-Interview.

«Das lustigste Erlebnis war aber in einem Club, wo ein Fremder auf mich zukam und meinte: "Du bist doch, oder? Bist du wirklich…?" und ich sag: "Ja, ich glaube schon" und lange zu meinen Autogrammkarten – da setzt der andere seinen Satz fort: "Dann bist du also wirklich der Sohn von der Frau Dr. Treichel."»

Barbara Treichel (84) ist die Mutter von Tim Wilde und hadert mit dessen Einsatzort am Bodensee. In einem Interview für die ARD-Produktion sagte sie: «Ich habe selber den Motorbootführerschein und würde niemals auf dem Bodensee Boot fahren. Der ist mir zu unheimlich. Soll der Junge doch lieber hier an der Ostsee Wasserschutzpolizist werden. Da ist es sicherer und ich sehe ihn öfter.»

Die quotenstarke Serie «WaPo Bodensee» wird jeden Dienstag um 18.50 Uhr ausgestrahlt.