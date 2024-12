UEFA: Finale der Nations League in Deutschland oder Italien

Nyon (dpa) - Ein Jahr nach der Heim-EM kann Deutschland wieder zum Gastgeber eines Sommerturniers werden. Wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte, wird die Endrunde der Nations League vom 4. bis 8. Juni entweder in Deutschland oder Italien stattfinden. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt im sportlichen Vergleich der beiden viermaligen Weltmeister.

Der Sieger des Viertelfinals bekommt den Zuschlag für das Finalturnier. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am 20. März zunächst in Mailand an, am 23. März kommt es zum Rückspiel in Dortmund.

München und Stuttgart als Spielorte

Als Spielorte für das Finalturnier sind München und Stuttgart vorgesehen. Sollte sich die Auswahl von Julian Nagelsmann gegen die Squadra Azzurra durchsetzen, wäre zunächst am 4. Juni der Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Dänemark der Gegner. Am 5. Juni wird der zweite Finalist ermittelt, und zwar zwischen den Siegern der K.-o.-Duelle im März zwischen Spanien und den Niederlanden sowie Frankreich und Kroatien.

Der kommende Nations-League-Sieger wird am 8. Juni gekürt, am gleichen Tag findet auch das Spiel um Platz drei statt. Deutschland hat bei den bisherigen drei Auflagen des Wettbewerbs noch nie das Finalturnier erreicht.

Der DFB hatte sich mit insgesamt neun möglichen Spielorten beworben. Die UEFA-Präferenz lag aber auf der Südschiene, da am 31. Mai bereits das Champions-League-Finale in München stattfinden und somit dort viele logistische Vorbereitungen im Stadion schon gegeben sind. Italien geht mit zwei Stadien im Spielort Turin ins Rennen.