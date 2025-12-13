Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

An diesem Sonntag wollen außenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands in Berlin ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen in der deutschen Hauptstadt. Die USA hatten angekündigt, dass der Sondergesandte Steve Witkoff nach Berlin reisen werde, am Montag wird dort auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Veröffentlicht: Samstag, 13.12.2025 09:38