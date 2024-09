Ukraine will Russland bei Drohnenproduktion überflügeln

Kiew (dpa) - Die Ukraine wird nach eigenen Angaben Russland bei der Produktion von Drohnen schon in diesem Jahr deutlich übertreffen. «Unsere Möglichkeit - das sind mehrere Millionen Drohnen, und wir sind in der Lage, sie herzustellen», sagte Verteidigungsminister Rustem Umjerow im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine werde Russland keine Chance geben, sie auf dem Gebiet zu überholen, da sie schon im laufenden Jahr ein Vielfaches der gegnerischen Produktion bauen werde, fügte Umjerow hinzu.

Zudem werde Kiew alles dafür tun, auch die Raketenproduktion deutlich zu steigern, sagte Umjerow. Erst vor wenigen Wochen hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entwicklung einer eigenen ballistischen Rakete verkündet. Damit will Kiew das Übergewicht Moskaus bei den weitreichenden Waffen brechen. Den Einsatz westlicher Raketen gegen russisches Gebiet haben die Partner der Ukraine bislang nicht erlaubt.

Drohnen und Raketen sind für den seit mehr als zweieinhalb Jahre andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine von enormer Bedeutung. Sie werden zur Überwachung des Gefechtsfelds genauso wie zur Bekämpfung taktischer und strategischer Ziele im Hinterland eingesetzt. Die Bedeutung der Drohnen hat auch Moskau erkannt. So hat Russlands Präsident Wladimir Putin erst vor wenigen Tagen bei einer Sitzung der staatlichen Rüstungskommission die bisherige Steigerung der Produktion auf voraussichtlich 1,4 Millionen Stück in diesem Jahr gelobt. Er forderte zugleich eine weitere Erhöhung der Produktionszahlen in den nächsten Jahren.