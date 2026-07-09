Umbau Hohelimburg

Markante Punkte, an denen sich etwas ändern soll, sind der Platz vor dem Rathaus, der Marktplatz, der Brucker Platz und die Limburger Freiheit inklusive Fußgängerzone.

Insgesamt geht es um eine Aufwertung in dem Sinne, dass es mehr Spaß machen soll, sich dort aufzuhalten: Weniger Parkplätze, mehr Grün und auch eine ansprechendere Gestaltung. Am Brucker Platz soll man zum Beispiel besser auf die Lenne gucken können - bislang verhindert die Hochwasserschutzmauer das.

Der Platz vor dem Rathaus soll deutlich mehr Grün und deutlich weniger Parkplätze bekommen. Die Limburger Freiheit soll freundlicher und moderner gestaltet werden, das gleiche Ziel gilt für den Pavillon und sein Umfeld.

Der Zeitplan kann im Moment nur geschätzt werden: Danach soll man etwa im Jahr 2035 / 36 Ergebnisse sehen.