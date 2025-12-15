Umweltadvent am Harkortsee

Der Umweltadvent ist eine Initiative der Yachtschule Ruhr am Harkortsee. Die Idee: Müll an den Ufern von Hengstey- und Harkortsee einsammeln. Vier volle Mülltüten, drei Autoreifen und eine leere Bierkäste waren das Sammelergebnis. Der HEB entsorgt den Müll, und die Sammler bekamen als Belohnung einen Abend im Bowlingcenter an den Elbershallen spendiert.

Segelschulbetreiber Sascha Hillgeris ist noch offen für weitere Sammler: Er hat noch Preise im Portfolio - und Mülltüten mit Greifzangen an seiner Schule am See.

Der Kontakt geht über die Mailadresse auf der Internetseite der Yachtschule Ruhr - oder hier: info@yachtschule-harkortsee.de