© Ralf Schaepe
Umweltadvent für unsere Seen
Damit die Ufer von Hengstey- und Harkortsee sauberer werden, hat sich ein Anrainer den "Umweltadvent" ausgedacht.
Sascha Hillgeris, Betreiber der Yachtschule Ruhr am Harkortsee kombiniert die Idee des Adventskalenders mit einer Müllsammelaktion.
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 16:36
Die Idee: Wer immer das tun will, lässt sich an der Yachtschule mit dem nötigen Zubehör ausrüsten und sammelt dann Müll an den Ufern von einem der beiden Seen. Jeweils an den Adventwochenenden wird dann ein Preis vergeben.
Die Motivation ist für den Segellehrer ganz einfach hergeleitet:
Zu dem Thema gab es auch einen Radiobeitrag. Der ist hier:
