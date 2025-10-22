Navigation

UN-Gericht: Israel muss UN-Hilfe im Gazastreifen zulassen

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 16:39

Monatelang hat Israel humanitäre Hilfe für den Gazastreifen blockiert. Damit verstieß Israel gegen seine internationalen Pflichten, sagen die höchsten UN-Richter.

Internationaler Gerichtshof
© Peter Dejong/AP/dpa

Gaza-Konflikt

Den Haag (dpa) -    Israel muss nach einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen und dafür auch mit dem UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) zusammenarbeiten. Israel sei als Besatzungsmacht verpflichtet, für die Bevölkerung zu sorgen, heißt es in einem Rechtsgutachten des höchsten Gerichts der UN in Den Haag. Das Gutachten ist nicht bindend. 

Israel untersagt dem UNRWA die Arbeit im Gazastreifen seit Januar. 

Von März bis Mai hatte Israel grundsätzlich keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen gelassen. Seit der fragilen Waffenruhe vom 10. Oktober lässt Israel zwar wieder Transporte in das abgeriegelte Küstengebiet. Nach Ansicht der Vereinten Nationen reicht dies jedoch bei weitem nicht aus, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-190846/7

Weitere Meldungen

170.000 Tonnen UN-Hilfsgüter warten auf Einlass nach Gaza

Politik Lebensmittel, Zelte, Medikamente: UN-Teams stehen mit Hilfskonvois in den Startlöchern, doch sie brauchen grünes Licht von Israel.

Nahostkonflikt - Hilfsgüter für den Gazastreifen

Experte: Lösungsvorschläge zu wenig um Klima zu retten

Studioblog Die Weltklimakonferenz läuft seit Tagen, auf eine gemeinsame Erklärung wollte man sich geeinigt haben. Doch noch sind einige Fragen ungeklärt. Das ist der Stand vom 18. November.

skyline