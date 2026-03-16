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Unfälle in Hagen
© Ralf Schaepe
Auf dem Foto: Stefan Boese, Leiter der Direktion Verkehr bei der Polizei, Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh, Daniel Populoh, Chef der Führungsstelle Verkehr
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Unfälle in Hagen

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im letzten Jahr leicht um 1 Prozent gestiegen. Von den knapp über 8000 Unfällen waren die meisten allerdings reine Sachschäden.

Veröffentlicht: Montag, 16.03.2026 06:40

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Die Zahl der Verkehrstoten ist in dem Zeitraum gesunken - und zwar von fünf auf vier. Das ergibt sich aus der Verkehrsunfallstatistik die die Polizei jetzt vorgestellt hat. Allerdings gibt es zwei besondere Auffälligkeiten, sagt Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh:

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Ursula TomahoghUrsula Tomahogh zu Auffälligkeiten der Statistik 2025
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Dass die E-Scooterunfälle zugelegt haben, erklärt sich mindestens zum Teil damit, dass die Zahl der Scooter in Hagen angestiegen ist.

Grundsätzlich passieren die meisten Unfälle mit dem Auto. Und da ist der Grund meist zu geringer Abstand sowie Abbiegeunfälle und solche beim rückwärts fahren.

Interessant sind auch die Fahrradunfälle: bei Zweirädern ohne Motor sind deutlich mehr Fahrer verunglückt als bei den E-Bikes - da gingen die Unfallzahlen leicht auf 30 im letzten Jahr zurück.

Einen ausführlicheren Programmbeitrag zum Thema findet ihr hier:

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Beitrag Verkehrsunfallstatistik
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