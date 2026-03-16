Unfälle in Hagen

Dass die E-Scooterunfälle zugelegt haben, erklärt sich mindestens zum Teil damit, dass die Zahl der Scooter in Hagen angestiegen ist.

Grundsätzlich passieren die meisten Unfälle mit dem Auto. Und da ist der Grund meist zu geringer Abstand sowie Abbiegeunfälle und solche beim rückwärts fahren.

Interessant sind auch die Fahrradunfälle: bei Zweirädern ohne Motor sind deutlich mehr Fahrer verunglückt als bei den E-Bikes - da gingen die Unfallzahlen leicht auf 30 im letzten Jahr zurück.

Einen ausführlicheren Programmbeitrag zum Thema findet ihr hier: