Unfall auf Mallorca: Bahnrad-Nationalmannschaft betroffen

Palma (dpa) - Bei dem schweren Unfall auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind sechs Mitglieder aus der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft von einem Auto angefahren und zum Teil schwer verletzt worden. Wie der deutsche Radsport-Verband German Cycling mitteilte, wurden die Sportler zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht bei keinem Athleten.

Bei den sechs Sportlern handelt sich um den früheren U23-Europameister Tobias Buck-Gramcko, den beiden WM-Dritten Benjamin Boos und Bruno Kessler sowie Max-David Briese, Moritz Augenstein und Louis Gentzik, die allesamt der Ausdauer-Nationalmannschaft angehören.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag in der Nähe des Flughafens Palma de Mallorca, unweit des Mannschaftsquartiers entfernt. Laut Verbandsangaben hat ein Autofahrer, der 89 Jahre alt sein soll, die Gruppe übersehen und ist frontal in sie reingefahren. Bundestrainer Lucas Schädlich, der im Begleitfahrzeug fuhr, war Augenzeuge des Unfalls.

Von den Sportlern sei zwar keiner lebensgefährlich verletzt worden, es habe aber zahlreiche Frakturen gegeben, was «bei einigen eine lange Trainings-und Wettkampfpause» nach sich zieht, hieß es von German Cycling. Als nächster Höhepunkt steht vom 12. bis 15. Februar die Bahnrad-EM in Heusden-Zolder in Belgien auf dem Programm.

Der Autofahrer sei negativ auf Alkohol und Drogen getestet worden, berichtete die Inselzeitung «Última Hora». Demnach sagte der Fahrer den Beamten, er habe die Gruppe nicht gesehen und sei abgelenkt gewesen.