Ungarisches Team-Mitglied zusammengebrochen

Amsterdam (dpa) - Beim Nations-League-Spiel zwischen der Niederlande und Ungarn hat es in der Anfangsphase einen medizinischen Notfall gegeben. Nach wenigen Minuten sackte ein ungarischer Betreuer an der Seitenlinie zusammen. Das Fußballspiel in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams. Im ungarischen Fernsehen hieß es, es handle sich bei dem Verunglückten um den früheren Bundesliga-Profi Adam Szalai (36). Eine offizielle Bestätigung blieb zunächst aus.

Als die Sanitäter nach etwas über zwölf Minuten das Team-Mitglied in den Innenraum des Stadions brachten, brandete Applaus auf. Das Spiel wurde kurz darauf mit einem Elfmeter nach Videobeweis für die Niederländer fortgesetzt. Wout Weghorst traf zum 1:0, der Jubel fiel angesichts der vorherigen Umstände verhalten aus. Später berichteten verschiedene Medien, die verunglückte Person sei stabil und auf dem Weg ins Krankenhaus. Auch das wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.