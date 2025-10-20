Navigation

Ungenutzte Accountnamen auf X werden wieder freigegeben

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 00:34

In der fast 20-jährigen Geschichte von Twitter und X haben sich einige Nutzernamen angesammelt, die nicht mehr aktiv genutzt werden. Die Firma von Elon Musk will sie nun neu verteilen.

Kurznachrichtendienst X
© Jennifer Brückner/dpa

Elon Musks Online-Plattform

Austin (dpa) - Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Online-Plattform X schafft einen Marktplatz zur Umverteilung ungenutzter Profilnamen. Die Möglichkeit soll zunächst nur zahlenden Kunden mit Abonnements der Stufen Premium Business und Premium+ für 38 Euro im Monat vorbehalten bleiben.

X teilt die Nutzernamen dabei in zwei Kategorien ein. Sogenannte Prioritätsnutzernamen bestehen etwa aus Namen oder Wortkombinationen. Abo-Kunden werden sie kostenlos beantragen können und sollen binnen drei Tagen eine Antwort bekommen. Der Haken: Wenn Nutzer ihre Abonnements beenden oder herabstufen, werden ihre Profile auf ihren ursprünglichen Accountnamen zurückgesetzt.

Für «seltene Nutzernamen», die zum Beispiel sehr kurz oder besonders sind - etwa «@Tom» oder «@Pizza» -, ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Sie sollen entweder auf Einladung von X gekauft werden können oder über öffentliche Bewerbungsverfahren verfügbar gemacht werden. Gekaufte Nutzernamen behält man auch dann, wenn das teure X-Abonnement ausläuft.

Musk hatte vor knapp drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar (etwa 37,7 Milliarden Euro) den Kurznachrichten-Dienst Twitter gekauft und in X umgetauft. Der auch politisch engagierte Unternehmer kündigte bereits vor einiger Zeit an, dass Nutzernamen, die von nicht mehr aktiv genutzten Accounts belegt werden, wieder freigegeben werden sollen.

© dpa-infocom, dpa:251019-930-182220/1

Weitere Meldungen

Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück

Digital Erinnern Sie sich noch an den ersten «Konsolenkrieg»? Mit der Intellivision Sprint steht nun ein Veteran von damals vor der Rückkehr. Mit Holzimitat und «Shark Shark!».

Intellivision Sprint

Amazon-Störung legt Websites und Apps lahm

Digital Plötzlich geht nichts mehr: Von Fortnite bis Zoom – ein Ausfall bei AWS legt große Teile des Internets lahm. Welche Apps und Dienste besonders betroffen sind.

AWS-Logo

Kunden-Apps auf dem Vormarsch – mehr Komfort oder Kontrolle?

Digital Apps machen Dinge sofort griffbereit. Keine Frage, das ist praktisch.

Zahlreiche Apps sind auf einem Smartphone zu sehen
skyline