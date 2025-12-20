Ungleiches Box-Duell: Kieferbruch bei Influencer Jake Paul

Miami (dpa) - Mit einem doppelten Kieferbruch hat der Influencer Jake Paul den ungleichen Boxkampf gegen den früheren Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua bezahlt. Der 28-Jährige zeigte in der Nacht nach seiner Niederlage gegen den etwa acht Jahre älteren Briten in den sozialen Medien ein Röntgenbild seines schwer lädierten Kiefers. Dazu meinte der US-Amerikaner ganz offensichtlich im Scherz, er wolle schon in zehn Tagen gegen den mexikanischen Box-Star Saúl «Canelo» Álvarez antreten.

Paul hatte zuvor in Miami durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde gegen Joshua verloren, sich dabei aber unerwartet lange auf den Beinen gehalten. «Es war nicht die beste Performance, es dauerte etwas länger als erwartet», sagte Joshua nach dem Kampf und zollte seinem Gegner Respekt. Paul zeigte sich stolz und versicherte, er wolle in Zukunft auch um einen Weltmeister-Gürtel boxen.

Paul wird ab der fünften Runde müde

Der lukrative und zu einem Spektakel stilisierte Kampf dauerte dabei länger, als viele Experten im Vorfeld vermuteten. Paul war in seinem 14. offiziellen Kampf von Beginn an darauf aus, sich dem deutlich erfahreneren, größeren und schwereren Joshua zu entziehen. Der Brite konnte nicht wirklich glänzen und hatte Probleme, den flinken Paul zu treffen.

Erst als Paul ab der fünften Runde müde wurde, setzte der Brite zunehmend härtere Treffer und schickte den Amerikaner mehrfach in die Ringseile und zu Boden. Mit einer harten Rechten Mitte der sechsten Runde beendete Joshua dann das Duell. «Ich habe alles gegeben. Ich werde zurückkommen und wieder gewinnen», sagte Paul.

Comeback für Joshua - und nun gegen Fury?

Joshua hatte 2017 spektakulär Box-Idol Wladimir Klitschko besiegt. Vor vier Jahren musste er seine WM-Gürtel an den aktuell besten Schwergewichtler Oleksandr Usyk abgeben. Auch in einem Rückkampf unterlag er. Zuletzt stieg Joshua 2024 in den Ring und scheiterte dort an Landsmann Daniel Dubois.

Nun stand er erstmals wieder im Ring - und forderte am Ende noch Tyson Fury zu einem lang ersehnten britischen Duell heraus.

Hohe Millionengage für beide Boxer

Joshua ließ sich auch auf den Kampf gegen Paul ein, weil es um viel Geld geht. Von einer hohen Millionengage im mittleren achtstelligen Bereich sowohl für Joshua als auch für Paul war zuletzt in mehreren Medien die Rede.

Auf dem Papier war der knapp 13 Zentimeter größere und ebenso deutlich schwerere Joshua der haushohe Favorit in einem ungleichen Duell. Influencer Paul hatte aber bislang nur einen Kampf in seiner Karriere verloren und unter anderem im vergangenen Jahr die deutlich ältere Box-Legende Mike Tyson einstimmig nach Punkten besiegt.