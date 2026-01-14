Unheilig sagt erneut zwei Konzerte kurzfristig ab

Düsseldorf (dpa) - Die Band Unheilig hat zwei Konzerte an diesem Donnerstag und Freitag in Oberhausen kurzfristig abgesagt. «Leider müssen die beiden geplanten Unheilig-Shows am 15.01.2026 und 16.01.2026 in der Turbinenhalle Oberhausen krankheitsbedingt abgesagt werden», teilte Unheilig auf Instagram mit. «Wir bedauern diese Entscheidung sehr und bitten alle Fans um Verständnis.»

Es werde einen Nachholtermin am 7. Mai in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf geben. «Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit», hieß es.

In der vergangenen Woche waren bereits zwei Konzerte in Hamburg wegen der Witterungsverhältnisse mit viel Schnee und eisigen Temperaturen gestrichen worden.

Der Graf ist der Sänger der Band Unheilig. Die Gruppe ist derzeit auf «Wieder zurück»-Tour und will am 13. März 2026 das neue Album «Liebe Glaube Monster» veröffentlichen. Unheilig hatte sich nach rund zehn Jahren Pause zurückgemeldet.