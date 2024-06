Unser Quiz zur UEFA EURO 2024

Die UEFA EURO 2024 ist gestartet und bei uns könnt ihr euer Fußball-Wissen jeden Tag aufs neue testen!

Jeden Tag bis zum Finale erscheint eine neue Frage, also bleibt am Ball und verpasst keine Gelegenheit, euren Namen in den Lostopf zu werfen! Je mehr Fragen ihr richtig beantwortet, desto höher sind eure Gewinnchancen.

Und so nehmt ihr teil:

Beantwortet über den Zeitraum der EM möglichst jeden Tag unsere Fußball-Frage.

Drückt eurer Mannschaft die Daumen und wartet gespannt auf die Auslosung!

Unter allen, die die meisten Fragen korrekt beantwortet haben, verlosen wir am Ende der EM einen exklusiven Vintage-Lederfußball.

Die Gewinner werden von uns am Ende der EM kontaktiert.

Das Quiz wird nicht korrekt angezeigt? Hier gehts zur Vollbildansicht. Mit eurer Teilnahme akzeptiert ihr unsere Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und unsere Datenschutzerklärung. Eure Daten, die ihr am Ende des Gewinnspiels angebt, werden nicht für Werbezwecke o.Ä. verwendet.