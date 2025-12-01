Unser Song für die Aktion Lichtblicke
Menschen in Not zu helfen, kann so einfach sein. Es reicht, wenn ihr einen guten Song hört! Sarah Engels, Stephan Brings und der Chor Neue Wege haben einen exklusiven Song für unsere Aktion Lichtblicke aufgenommen. Mit jedem Download unterstützt ihr Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen, die dringend Hilfe brauchen.
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 13:42
Starke Stimmen für den guten Zweck
Ein Lied, das Hoffnung schenkt – und direkt Kindern und Familien in NRW zugutekommt. Der Song trägt eine einfache Botschaft: Wenn dir Mut und Kraft fehlen, ist da jemand, der deine Hand nimmt – genau dieses Gefühl transportiert der gemeinsame Song von Sarah Engels und Stephan Brings. Es ist die erste musikalische Zusammenarbeit der beiden und ein echter „Lichtblick“. Unterstützt werden sie vom Chor Neue Wege, dessen Sängerinnen und Sänger dem Lied eine besondere Tiefe und Gänsehautmomente verleihen. Ein emotionaler Titel, der Mut macht, Hoffnung schenkt und perfekt zur Weihnachtszeit passt.
Pay what you want
Mit eurem Download unterstützt ihr direkt die Aktion Lichtblicke. Seit 1998 unterstützen wir und die NRW-Lokalradios Kinder, Jugendliche und ihren Familien, die unverschuldet in Not geraten sind – schnell, unbürokratisch und direkt hier in NRW.
So funktionierts:
- Mindestbetrag für den Download: 4,99 Euro
- Wenn ihr mehr geben wollt, gerne. Nutzt die „Pay what you want“-Funktion
- Jeder Cent kommt an – garantiert
- Hier geht es zum Shop
Warum dein Download so wichtig ist
In NRW geraten jedes Jahr tausende Kinder und Familien in schwierige Situationen – sei es durch Krankheit, finanzielle Not, Schicksalsschläge oder persönliche Krisen. Mit deinem Beitrag hilfst du dort, wo Hilfe wirklich gebraucht wird: direkt vor Ort, schnell und zuverlässig.
Danke für deine Unterstützung! Wir wünschen dir viel Freude mit unserem exklusiven Lichtblicke-Song.
Die Künstler
Sarah Engels zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen und Entertainerinnen Deutschlands. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar. 2011 stand sie im Finale der Castingshow und hat mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer emotionalen Art ein Millionenpublikum begeisterte. Seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht, zahlreiche Chartplatzierungen erreicht und ist als Sängerin, Schauspielerin und TV-Personality regelmäßig in großen Produktionen zu sehen. Seit November 2025 spielt sie die Hauptrolle der Satine im Musical "Moulin Rouge" in Köln.
Stephan Brings ist Gründungsmitglied und Bassist der Kölner Kultband BRINGS, die seit über 30 Jahren zu den prägendsten Gruppen der kölschen Musikszene zählt. Mit Hits wie Superjeilezick, Halleluja, Polka, Polka, Polka oder Kölsche Jung füllt Stephan Brings mit seiner Band Arenen und Festivals im ganzen Rheinland. Stephan ist nicht nur Musiker, sondern auch sozial engagiert: Er setzt sich für karitative Projekte ein, nutzt seine Bekanntheit für den guten Zweck und zeigt immer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und Menschlichkeit sind.
Der Chor Neue Wege aus Erftstadt-Lechenich ist eine lebendige Gemeinschaft aus musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern, die sich durch modernen Chorklang, große Leidenschaft und besondere musikalische Projekte auszeichnen.