Unser Song für die Aktion Lichtblicke

Sarah Engels zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen und Entertainerinnen Deutschlands. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar. 2011 stand sie im Finale der Castingshow und hat mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer emotionalen Art ein Millionenpublikum begeisterte. Seitdem hat sie mehrere Alben veröffentlicht, zahlreiche Chartplatzierungen erreicht und ist als Sängerin, Schauspielerin und TV-Personality regelmäßig in großen Produktionen zu sehen. Seit November 2025 spielt sie die Hauptrolle der Satine im Musical "Moulin Rouge" in Köln.

Stephan Brings ist Gründungsmitglied und Bassist der Kölner Kultband BRINGS, die seit über 30 Jahren zu den prägendsten Gruppen der kölschen Musikszene zählt. Mit Hits wie Superjeilezick, Halleluja, Polka, Polka, Polka oder Kölsche Jung füllt Stephan Brings mit seiner Band Arenen und Festivals im ganzen Rheinland. Stephan ist nicht nur Musiker, sondern auch sozial engagiert: Er setzt sich für karitative Projekte ein, nutzt seine Bekanntheit für den guten Zweck und zeigt immer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und Menschlichkeit sind.

Der Chor Neue Wege aus Erftstadt-Lechenich ist eine lebendige Gemeinschaft aus musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern, die sich durch modernen Chorklang, große Leidenschaft und besondere musikalische Projekte auszeichnen.