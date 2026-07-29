Unser Tipp: Die Top-5 Radstrecken in NRW

Die Wasserburgen-Route gehört zu den bekanntesten Themenradwegen in NRW und führt durch das Rheinland, die Eifel und die Jülicher Börde. Ihr Markenzeichen sind die zahlreichen historischen Anlagen entlang der Strecke: Mehr als 120 Wasserburgen, Schlösser und Herrensitze machen die Route besonders attraktiv für Kulturinteressierte und Genussradler. Je nach Planung kann die Route bis zu 380 Kilometer lang sein. Zu den Höhepunkten zählen die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Wer Burgenromantik, rheinische Geschichte und abwechslungsreiche Landschaften miteinander verbinden möchte, findet hier eine der schönsten Radrouten des Landes.