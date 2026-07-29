Unsere Themenwoche rund ums Fahrrad
Radfahren in NRW wird immer beliebter. Ob auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit oder mit der Familie: Das Fahrrad ist für viele Menschen ein fester Bestandteil des Alltags. Im Rahmen unserer Aktionswoche „Mit dem Fahrrad unterwegs“ zeigen wir, wie wichtig Sicherheit beim Radfahren, ein gut gewartetes Fahrrad und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sind.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 11:46
Sicher unterwegs: So fahre ich sicher mit dem Fahrrad
Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte besonders auf die eigene Sicherheit achten. Dazu gehört vor allem, dass das Fahrrad mit funktionierendem Licht und guten Bremsen ausgestattet ist. Ebenso wichtig ist helle oder reflektierende Kleidung, damit Radfahrer im Straßenverkehr besser gesehen werden. Auch ein ausreichender Abstand zu Autos und parkenden Fahrzeugen trägt zur Sicherheit bei. Gleichzeitig gilt es, aufmerksam zu fahren und jederzeit mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit sind entscheidende Faktoren für sicheres Radfahren.
Angebote für Fahrradfahrer in NRW
Für Fahrradfahrer in NRW gibt es zahlreiche Angebote, die das Radfahren im Alltag erleichtern und sicherer machen. In vielen Städten stehen Radstationen und Abstellanlagen zur Verfügung, die ein bequemes und sicheres Parken ermöglichen. Darüber hinaus gibt es Servicestellen, öffentliche Luftpumpen und Repair-Angebote, die bei kleineren Problemen schnell helfen können. Hier findet ihr eine Übersicht. Auch die Infrastruktur wird in vielen Regionen kontinuierlich verbessert: Radwege und Pendelrouten werden ausgebaut, damit mehr Menschen komfortabel und sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Ergänzt wird dies durch Aktionen und Kampagnen, die das sichere Radfahren fördern.
Fahrrad-Reparatur: Kleine Probleme früh erkennen
Ein verkehrssicheres Fahrrad ist eine wichtige Voraussetzung, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Deshalb sollte das Fahrrad regelmäßig überprüft werden. Reifen, Bremsen und Licht verdienen dabei besondere Aufmerksamkeit, denn schon kleine Mängel können schnell zum Sicherheitsrisiko werden. Auch eine lockere Kette oder eine schleifende Bremse sollten möglichst schnell behoben werden. Für unterwegs sind Hilfsmittel wie ein Multitool, eine Luftpumpe und Flickzeug besonders praktisch. Wenn Unsicherheit besteht oder ein Problem nicht selbst behoben werden kann, ist der Gang in die Werkstatt die beste Entscheidung. Regelmäßige Kontrollen helfen dabei, größere Schäden zu vermeiden und sicher mobil zu bleiben.
Kinder auf dem Fahrrad sicher mitnehmen
Wer Kinder auf dem Fahrrad mitnimmt, sollte besonders sorgfältig planen. Für die sichere Mitnahme eignen sich ausschließlich geprüfte Kindersitze oder Fahrradanhänger. Entscheidend ist, dass Kinder sicher sitzen, ausreichend Halt haben und passende Gurte korrekt angelegt sind. Darüber hinaus ist es sinnvoll, ruhige Strecken zu wählen und genügend Zeit für die Fahrt einzuplanen. Gerade beim Anfahren und Bremsen ist eine besonders vorsichtige Fahrweise wichtig. Sicherheit und Komfort sollten immer wichtiger sein als Schnelligkeit, damit Kinder gut geschützt unterwegs sind.
Musik hören beim Radfahren: Nur mit Vorsicht
Auch wenn Musik für viele zum Alltag gehört, ist beim Radfahren Vorsicht geboten. Wer unterwegs Musik hört, muss den Straßenverkehr und Warnsignale weiterhin deutlich wahrnehmen können. Zu laute Musik kann ablenken und die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn überhaupt Musik gehört wird, dann nur so, dass die Umgebung jederzeit aufmerksam wahrgenommen werden kann. Denn beim Fahrradfahren sollte die volle Konzentration dem Verkehrsgeschehen gelten. Sicherheit geht immer vor Unterhaltung.
Autorin: Kim Klages