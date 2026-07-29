Unsere Themenwoche rund ums Fahrrad

Für Fahrradfahrer in NRW gibt es zahlreiche Angebote, die das Radfahren im Alltag erleichtern und sicherer machen. In vielen Städten stehen Radstationen und Abstellanlagen zur Verfügung, die ein bequemes und sicheres Parken ermöglichen. Darüber hinaus gibt es Servicestellen, öffentliche Luftpumpen und Repair-Angebote, die bei kleineren Problemen schnell helfen können. Hier findet ihr eine Übersicht. Auch die Infrastruktur wird in vielen Regionen kontinuierlich verbessert: Radwege und Pendelrouten werden ausgebaut, damit mehr Menschen komfortabel und sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Ergänzt wird dies durch Aktionen und Kampagnen, die das sichere Radfahren fördern.