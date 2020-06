«Unteilbar»-Demonstrationen spannen «Band der Solidarität»

Gegen Rassismus auf der Straße

Berlin/Hamburg (dpa) - Mit Menschenketten haben Demonstranten in mehreren deutschen Städten ein «Band der Solidarität» geknüpft und gegen soziale Ungleichheit sowie Rassismus protestiert.

In Berlin beteiligten sich nach Polizeiangaben 5000 Menschen, so viele wie angemeldet - Vertreter der Veranstalter sprachen von mehr als 20.000. Sie trugen vielfach Mundschutz und wollten mit Abstand entsprechend den Hygieneregeln eine neun Kilometer lange Kette vom Brandenburger Tor bis in den Stadtteil Neukölln bilden.

In Hamburg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 500 Menschen an einer Kette, die vom Rathaus um die Binnenalters bis zum Hauptbahnhof reichen sollten, ebenfalls mit viel Abstand zwischen den Menschen.

Demonstriert werden sollte auch in vielen anderen Städten, in Erfurt wurde die Veranstaltung wegen einer Unwetterwarnung allerdings abgesagt.

Die Berliner Polizei zeigte sich zufrieden mit dem Start. «Es ist ein tragfähiges Konzept, dass der Versammlungsleiter vorgestellt hat und man sieht, dass die Menschen darauf achten, dass dem Infektionsschutz genüge getan wird», sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Auf Schildern war etwa «Black Lives Matter» oder «Mehr Geld für Bildung» zu lesen. Am Brandenburger Tor demonstrierten Mitglieder der Gruppe «Omas gegen Rechts» mit Mundschutz und teils mit pinken Wollmützen. Andere Demonstrierende hatten «Die Erde ist auch deine Mutter» mit Kreide auf den Boden geschrieben.

Eine Teilnehmerin in Berlin zeigt das Motto «Black Lives Matter». Foto: Jörg Carstensen/dpa © Jörg Carstensen (dpa)

Auch in Leipzig gab es eine Menschenkette - trotz des Regens. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa © Sebastian Willnow (dpa)