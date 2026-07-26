Unterbezirks-Vorstand hatte getagt
Timo Schisanowski steht für den Job bei der HaGeWe offenbar nicht mehr zur Verfügung. Nach unseren Informationen hatte der SPD-Unterbezirks-Vorstand am Wochenende getagt. Hintergrund ist die öffentliche Debatte über die Besetzung.
Veröffentlicht: Sonntag, 26.07.2026 13:45
Am Ende war sogar die Koalition im Hagener Stadtrat in Gefahr. Die CDU wollte sie bis zur Klärung der Causa ruhen lassen. Vielleicht auch deshalb jetzt der Verzicht. Endlich, sagen viele. Zumindest "endlich" ein Strich drunter. Schisanowski arbeitet beim Wohnungsunternehmen Vonovia und wollte zur HaGeWe wechseln. Nach und nach regte sich dagegen immer mehr Widerstand. Jetzt bleibt es offenbar dabei. Wieviel politischer Schaden durch die Geschichte entstanden ist, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen wirklich zeigen.