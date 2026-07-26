Unterbezirks-Vorstand hatte getagt

Am Ende war sogar die Koalition im Hagener Stadtrat in Gefahr. Die CDU wollte sie bis zur Klärung der Causa ruhen lassen. Vielleicht auch deshalb jetzt der Verzicht. Endlich, sagen viele. Zumindest "endlich" ein Strich drunter. Schisanowski arbeitet beim Wohnungsunternehmen Vonovia und wollte zur HaGeWe wechseln. Nach und nach regte sich dagegen immer mehr Widerstand. Jetzt bleibt es offenbar dabei. Wieviel politischer Schaden durch die Geschichte entstanden ist, wird sich wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen wirklich zeigen.