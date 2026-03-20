Unterstützer gesucht

Seit rund 20 Jahren werden in unserer Stadt Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zu Opfern der Nazis wurden. Wegen ihres jüdischen Glaubens, aber auch weil sie aus anderen Gründen ins Visier des Regimes gerieten. Von Anfang an beim Projekt Stolpersteine dabei ist Rudolf Damm.