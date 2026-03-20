Unterstützer gesucht
Seit rund 20 Jahren werden in unserer Stadt Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zu Opfern der Nazis wurden. Wegen ihres jüdischen Glaubens, aber auch weil sie aus anderen Gründen ins Visier des Regimes gerieten. Von Anfang an beim Projekt Stolpersteine dabei ist Rudolf Damm.
Veröffentlicht: Freitag, 20.03.2026 13:46
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140 Steine sind bereits verlegt. Aktuell werden Menschen gesucht, die dem Geschichtsverein bei der Arbeit helfen. Von der Recherche der Lebensgeschichten bis zum Organisieren der Verlegungen. Mehr zum Thema gibt es als Radio Hagen Podcast online.
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