Unterstützung für Vorhaller Palette
Die Vorhaller Palette hatte Samstag eine besondere Aushilfe. Hagens CDU-Bundestagsabgeordnete Tijen Ataoğlu unterstützte das Team bei der Ausgabe von Lebensmitteln. Die ökumenische Einrichtung versorgt Bedürftige mit günstigen Lebensmittel und Hygieneartikeln.
Veröffentlicht: Sonntag, 15.03.2026 09:34
Der soziale Einkaufsmarkt wurde vor 20 Jahren in Vorhalle gegründet, die Arbeit läuft ehrenamtlich, das Angebot finanziert sich rein durch Spenden.
Nach kurzer Einführung in die Abläufe hat Tijen Ataoğlu einfach mit angepackt und bei der Verteilung von Brot und Gemüse geholfen. Dazu gehörten auch Gespräche aller Art und Fachsimpeleien über Rezepte. Das Team der Vorhaller Palette freut sich vor allem über die offen gezeigte Wertschätzung seiner Arbeit.