Unterstützung für Vorhaller Palette

Der soziale Einkaufsmarkt wurde vor 20 Jahren in Vorhalle gegründet, die Arbeit läuft ehrenamtlich, das Angebot finanziert sich rein durch Spenden.

Nach kurzer Einführung in die Abläufe hat Tijen Ataoğlu einfach mit angepackt und bei der Verteilung von Brot und Gemüse geholfen. Dazu gehörten auch Gespräche aller Art und Fachsimpeleien über Rezepte. Das Team der Vorhaller Palette freut sich vor allem über die offen gezeigte Wertschätzung seiner Arbeit.