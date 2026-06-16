Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Unterwegs mit dem Hagener Menü-Kurier
© Lorita Halili / Radio Hagen
Julienne Benfer (links) liefert das Essen an ihre Kundin.
Teilen:

Unterwegs mit dem Hagener Menü-Kurier

Der Hagener Menü-Kurier versorgt seit 1995 Menschen in Hagen und Umgebung mit Mahlzeiten. Das familiengeführte Unternehmen beliefert täglich ältere und bedürftige Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können oder möchten. Wir von Radio Hagen haben eine Liefer-Tour begleitet.

Veröffentlicht: Dienstag, 16.06.2026 13:26

Anzeige

Für viele Menschen ist das Mittagessen weit mehr als nur eine Mahlzeit. Gerade im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen erfordert ein warmes Essen oft auch die Selbstständigkeit. Seit über 30 Jahren sorgt ein Hagener Familienunternehmen dafür, dass gleich zwei Sachen ankommen: Das Essen und ein freundliches Gesicht an der Haustür.

Anzeige

Wie kann ich bestellen?

Anzeige

Jede Woche bietet der Hagener Menü-Kurier ein breites Angebot an verschiedenen Mahlzeiten an. Dabei liefern sie auch in umliegenden Städten aus. Bestellt kann telefonisch oder per Mail. Auf der Homepage findet ihr die Kontaktdaten und weitere Infos.

Anzeige

Hier gibt es die Reportage zum Nachhören!

Anzeige
Lorita HaliliEine Tour mit dem Hagener Menü-Kurier
Anzeige
Anzeige
Anzeige