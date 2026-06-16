Unterwegs mit dem Hagener Menü-Kurier
Der Hagener Menü-Kurier versorgt seit 1995 Menschen in Hagen und Umgebung mit Mahlzeiten. Das familiengeführte Unternehmen beliefert täglich ältere und bedürftige Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können oder möchten. Wir von Radio Hagen haben eine Liefer-Tour begleitet.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.06.2026 13:26
Für viele Menschen ist das Mittagessen weit mehr als nur eine Mahlzeit. Gerade im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen erfordert ein warmes Essen oft auch die Selbstständigkeit. Seit über 30 Jahren sorgt ein Hagener Familienunternehmen dafür, dass gleich zwei Sachen ankommen: Das Essen und ein freundliches Gesicht an der Haustür.
Wie kann ich bestellen?
Jede Woche bietet der Hagener Menü-Kurier ein breites Angebot an verschiedenen Mahlzeiten an. Dabei liefern sie auch in umliegenden Städten aus. Bestellt kann telefonisch oder per Mail. Auf der Homepage findet ihr die Kontaktdaten und weitere Infos.