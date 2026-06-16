Unterwegs mit dem Hagener Menü-Kurier

Für viele Menschen ist das Mittagessen weit mehr als nur eine Mahlzeit. Gerade im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen erfordert ein warmes Essen oft auch die Selbstständigkeit. Seit über 30 Jahren sorgt ein Hagener Familienunternehmen dafür, dass gleich zwei Sachen ankommen: Das Essen und ein freundliches Gesicht an der Haustür.