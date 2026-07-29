Update Kompostierungsanlage

Der Materialberg muss zum Löschen immer wieder auseinander gezogen werden. 75 Feuerwehrleute sind im Einsatz, dazu kommen 20 Leute vom THW und weitere 20 vom WBH. Seit gestern Mittag gilt auch eine Gefahrenwarnung vor allem für die Bereiche Hohenlimburg, Emst und Stadtmitte: Bitte nach Möglichkeit Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Das gilt vor allem da, wo Rauch und Geruch durchziehen. Die Hohenlimburger Straße ist in Höhe Donnerkuhle weiter gesperrt, die Busse der Linie 522 werden umgeleitet.