Update Kompostierungsanlage
Der Feuerwehreinsatz in der Kompostierungsanlage dauert wahrscheinlich noch bis in den Abend. Dort brennt es seit gestern Mittag, etwa 6 bis 8tausend Kubikmeter Grünschnitt müssen gelöscht werden. Das ist aufwendig und arbeitsintensiv, dazu kommt die Hitze des heutigen Tages.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 11:54
Der Materialberg muss zum Löschen immer wieder auseinander gezogen werden. 75 Feuerwehrleute sind im Einsatz, dazu kommen 20 Leute vom THW und weitere 20 vom WBH. Seit gestern Mittag gilt auch eine Gefahrenwarnung vor allem für die Bereiche Hohenlimburg, Emst und Stadtmitte: Bitte nach Möglichkeit Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Das gilt vor allem da, wo Rauch und Geruch durchziehen. Die Hohenlimburger Straße ist in Höhe Donnerkuhle weiter gesperrt, die Busse der Linie 522 werden umgeleitet.
AKTUELLE INFOS VON HEIKE KRIPPENDORF (TECHNISCHE LEITERIN)
Eine Herkulesaufgabe - rund 6000 Kubikmeter qualmende und kokelnde Kompostierungsmasse unschädlich zu machen...nach dem ausgebrochenen Feuer gestern...
Heike Krippendorf ist die Technische Leiterin Kompostierungsanlage. Auch ihr ist schnell klar: das ist ne größere Sache!
Schweißtreibende Angelenheit der Einsatzkräfte: 75 Feuerwehrleute, 20 vom THW, 20 vom WBH und und und... Vor Ort wird gerödelt, Heike Krippendorf hält Kontakt...
Der Dank geht raus an alle Einsatzkräfte, auch die freiwilligen Helfer...es soll so schnell wie möglich wieder Normalbetrieb möglich sein...