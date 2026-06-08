Uraufführung im Opus

Das ermöglicht das Theater Hagen seinen Tänzerinnen und Tänzern nicht zum ersten Mal. Sieben von ihnen nutzen die Gelegenheit, dem Publikum eigene Choreografien zu präsentieren.

Diese habe sie mit den Leuten aus der Compagnie einstudiert, außerdem waren sie auch für die Bühnen-, Kostüm- und Lichtgestaltung sowie für die Musikauswahl eigenständig verantwortlich. Es gilt, sieben überraschend individuelle Ansätze, der Welt die Stirn zu bieten, zu entdecken.

Nach der Premiere gibt es diese Woche noch drei weitere Vorstellungen.