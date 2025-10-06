Urban Sketching Ausstellung

Urban Sketching gibt es auch in Hagen. So nennt man das Zeichnen direkt vor Ort. Die Idee dabei ist, das tägliche Leben und die Architektur so festzuhalten, wie man sie sieht. Seit 3 Jahren gibt es eine Gruppe in Hagen die sich regelmäßig trifft und bei ihren zeichnerischen Streifzügen Hagener Motive abgebildet. Eine Auswahl der Bilder soll jetzt im Treffpunkt am Wilhelmsplatz, „Da wo früher ma`Rainer war“ ausgestellt werden.

Die Eröffnung ist am Samstag (18.10.) um 20.00 Uhr. In der Woche darauf gibt es auch Gelegenheit gibt es bei einem Sketchwalk mitzumachen und eine eigene Hagener Stadtskizze zu erstellen.

Nähere Infos gibt es auf der Facebook- und Instagram- Seite der Urban Sketchers Hagen.